Над Черным морем и Крымом за полчаса сбили семь беспилотников

Над акваторией Черного моря российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны России. Еще пять дронов сбили над Крымом.

«В период с 19:00 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении министерства.

Незадолго до этого аэропорт Сочи приостанавливал работу с 18:31 до 20:40 мск. Как сообщала Росавиация, аэропорт закрывался для обеспечения безопасности полетов. Об угрозе атаки беспилотников в регионе не сообщалось.