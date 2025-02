Просто кухня какая-то

Ресторанная группа «Национальная кухня» готовится к ребрендингу, который затронет ее заведения среднего ценового сегмента. В холдинг, который работает на рынке общепита около 25 лет, входят рестораны «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five. По сведениям руководителя холдинга Олега Полякова, процесс обновления начнется весной. Во время работ поменяется интерьер, кухня, обслуживание, а также будут скорректированы названия заведений. Эксперты поддерживают планы по обновлению заведений «Национальной кухни», отмечая, что рестораны, работающие более 10 лет, можно отнести к «ветеранам». Правда, проведение ребрендинга таит в себе риски успешности новой концепции ресторанов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Один из старейших пермских ресторанных холдингов «Национальная кухня», основанный бизнесменом Олегом Поляковым, готовится к «глубокому» ребрендингу. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал сам господин Поляков, руководитель группы. По его словам, обновление коснется всех заведений среднего сегмента компании. «В 2024 году мы провели предварительные работы по ребрендингу, поэтому весной в холдинге начнут меняться первые предприятия. Это будет очень интересный проект»,— заверил ресторатор, отметив, что процесс займет около двух лет. Обновление коснется интерьера, кухни, обслуживания, также будут скорректированы названия заведений. Детали проекта Олег Поляков раскрывать не стал, но уточнил, что рестораны «Национальной кухни» останутся в своем сегменте «доступно, красиво и вкусно».

«Мы работаем на рынке около 25 лет, поэтому изменения назрели уже давно. Наверно, ребрендинг надо было проводить лет пять-семь назад, но пандемия коронавируса и СВО внесли коррективы в развитие бизнеса»,— заметил бизнесмен. Гос­подин Поляков добавил, что в ближайшие планы «Национальной кухни» входит запуск еще двух предприятий общественного питания.

Отметим, что в последние годы сфера общепита в Перми находится на подъеме: сюда заходят иногородние и федеральные сети ресторанов и кафе. По более ранним данным 2ГИС, по итогам 2024 года в Перми насчитывалось 120 ресторанов (рост на 9% за год), 75 пиццерий (+32% за год), 220 кофеен (+27%), 82 кондитерских (+70%) и др. Оборот в сфере общепита Прикамья в январе — декабре 2024 года составил 41,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,3% выше уровня 2023 года.

Первые заведения группы «Нацио­нальная кухня» стали открываться в Перми в начале 2000-х годов. По данным группы «Национальная кухня» в соцсети «ВКонтакте», по состоянию на 2017 год компания управляла более чем 40 заведениями, однако сейчас некоторые из них прекратили работу. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, уже не действуют такие сети ресторанов, как «Сабантуй», «Шашлык-башлык», Sochi, Porta, «Самовар», Мао Тао. Из тех, что обозначались активами группы ранее, в Перми функционируют сети ресторанов «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five. К примеру, в 2020 году на месте закрывшегося премиум-ресторана Porta на Комсомольском проспекте, 20, холдинг запустил Five, работающий и по сей день. В 2022 году сообщалось также о смене собственника ресторана «Рататуй» из состава холдинга, работавшего в ТРК «Семья». Заведение переименовали в Seven, но источник в ТРК сообщал, что основатели ресторана по-прежнему ведут все дела в заведении.

Олег Поляков в 2011–2016 годах был депутатом краевого заксобрания. По сведениям сервиса Kartoteka.ru, господин Поляков является учредителем пяти организаций в ресторанной сфере: ООО «Проспект Центр», ООО «Гостиная», ООО «Караоке плюс», ООО «Пельменная у ЦУМа» и ООО «Хуторок на Куйбышева, 66». Бизнесмен возглавляет также ООО «Караоке плюс», ООО «Порта» и ООО «Национальная кухня». Известно, что учредителем и руководителем некоторых организаций группы выступает сын господина Полякова Арсений.

Совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, гриль-таверна «Монтенегро») Вадим Яхнин согласен с необходимостью обновления заведений «Национальной кухни». По его словам, срок жизни любого заведения не так велик, и ресторан, работающий более десяти лет, смело можно назвать «ветераном». «Олег Поляков давно работает в отрасли и много сделал для развития индустрии общественного питания в Перми. Он правильно почувствовал необходимость ребрендинга, поскольку ресторанный рынок в стране, и в Перми в частности, очень динамично развивается. Поэтому освежить заведения и вдохнуть в них что-то новое, конечно, нужно»,— полагает господин Яхнин. В «Национальную кухню» входит много заведений, и в них надо привлечь больше гостей. Главное — удачно «попасть в настроение» и выбрать свежее название, рассуждает совладелец «Фо-Рест».

«Есть рестораны, которые десятилетиями работают, и у них все хорошо. Но бывает, что со временем к некоторым заведениям у людей снижается интерес, и в них сокращается выручка. Посетители хотят чего-то нового, какого-то свежего дыхания»,— рассуждает владелец ресторана «Одесса» Феликс Садыков. Собственник «Одессы» также указал на развитие ресторанного рынка и большой выбор заведений для жителей города. В то же время при проведении ребрендинга у бизнеса всегда есть риски — «выстрелит или нет» новая концепция. Как правило, посетители с интересом посещают рестораны или кафе после обновления, но вот понравится ли им там после проведенных работ, судить пока сложно, добавляет господин Садыков.

Евгения Ахмедова