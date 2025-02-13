Нет побед — нет участия

Вылет в низшую лигу значительно сказался на доходах АНО «ФК „Амкар-Пермь“». Согласно отчету, прибыль клуба сократилась в 28 раз и составила всего 289 тыс. руб. против 8,3 млн руб. годом ранее. Несмотря на снижение выручки, расходы на зарплату сократились несильно. В пресс-службе клуба разницу показателей связывают со скромной спонсорской поддержкой. Эксперты полагают, что снижение показателей могло быть вызвано потерей интереса к клубу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автономная некоммерческая организация «ФК „Амкар“» опубликовала бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Поступления в бюджет клуба составили 145,2 млн руб. (в 2023-м этот показатель достигал 268,3 млн руб.). Однако расходы на заработную плату сократились незначительно. В прошлом году на эти цели было израсходовано 79,7 млн руб., что на 11 млн руб. меньше, чем в 2023-м (90,5 млн руб.). Остаток средств на конец 2024 года составил 4,4 млн руб. При этом сальдо денежных потоков за отчетный период оказалось отрицательным — минус 19,7 млн руб.

В апреле прошлого года «Амкар-Пермь» объявил, что его бюджет в новом сезоне составит 130 млн руб., на 35% ниже, чем в 2023 году. От финансирования отказался титульный спонсор «Перм­энергосбыт» (минус 80 млн руб.), и на 50 млн руб. (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.

Сравнение отчетов 2023 и 2024 годов показывает изменение еще ряда финансовых показателей. Так, выручка упала почти в три раза, до 23,3 млн руб. (в предыдущем году — 68,8 млн). Чистая прибыль клуба по итогам прошлого года сократилась более чем в 28 раз, с 8,3 млн до 289 тыс. руб. При этом «прочие доходы» клуба выросли до 1 млн руб. вместо 140 тыс. руб. годом ранее. Управленческие расходы ФК не раскрываются с 2021 года.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Амкара», значительная разница по годам в выручке связана с отличающимися уровнями спонсорской поддержки. «В 2023-м „Амкар“ выступал во Второй лиге А — бюджет клуба был больше, в том числе за счет спонсорской поддержки. В „прочие доходы“ попали корректировки прошлого отчетного периода за аренду стадиона»,— подчерк­нули в ФК.

В пресс-службе отметили также, что сейчас клуб ведет переговоры с потенциальными партнерами. «Амкар» рассчитывает, что нынешний бюджет будет не меньше, чем в 2024 году.

Напомним, в минувшем сезоне задача перехода «Амкар-Пермь» в дивизион А группы «серебро» оказалась не решена. Клуб остался в бывшей третьей лиге — дивизион Б. По итогам сезона клуб ждали масштабные кадровые перемены. На должность старшего тренера был найден специалист из Саранска — Ярослав Мочалов, ранее работавший в штабах брянского «Динамо» и «Чайки». Новым спортивным директором был назначен 41-летний Владимир Токарев, руководитель любительского коллектива из Перми — ФК «Ильпар» (п. Ильинский). При этом главному тренеру Андрею Блажко и начальнику команды Евгению Мелешину были продлены контракты.

Президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова сменил бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Почти сразу после вступления в должность господин Мартынов получил всю полноту исполнительной власти в некоммерческой организации. Согласно «СПАРК-Интерфакс», с 7 февраля он внесен в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган АНО, имеющий право финансовой подписи. Прежний президент АНО Валерий Чупраков таких полномочий не имел.

Бывший член клуба, министр спорта Пермского края Павел Лях отмечает, что в случае с финансовым отчетом «Амкара» прибыль имеет, скорее, формальный характер, так как его деятельность финансируется из краевого бюджета. По словам господина Ляха, резкое снижение выручки могло произойти из-за возможного снижения интереса к клубу среди болельщиков после неудачного сезона. Вместе с тем экс­перт полагает, что для клуба важнее решение задач спортивного характера, нежели корректировка денежных показателей.

Экс-зампред краевого правительства Антон Клепиков, курировавший спорт, отметил, что, вероятно, с приходом в клуб нового руководства ФК удастся привести команду к поставленной цели, разобравшись с финансами и управленческой командой. По словам господина Клепикова, существующего объема финансовых средств будет вполне достаточно для предстоящего сезона.

Анастасия Леонтьева