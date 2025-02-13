В МЦУ прокомментировали сообщения о беспилотной опасности в Краснодаре

В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара прокомментировали информацию о том, что в городе объявили беспилотную опасность. СМС-сообщения поступили от RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Сотрудники МЦУ Краснодара заявили, что сейчас подобные сообщения — не редкость. Когда такая информация поступает через порталы МЧС, жителям необходимо сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а органы управления и оперативные службы на территории города в свою очередь работают в режиме повышенной готовности

Информация об опасности БПЛА на территории Краснодара распространилась в соцмедиа около 19:00.

В 20:11 в МЦУ сообщили, что получен сигнал «Отбой беспилотной опасности».

Алина Зорина