В пятницу в Черноземье будет облачно и снежно, от -11°С до -1°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 14 февраля, прогнозируется облачная погода, выпадет небольшой снег. Температура будет варьироваться от -11°С до -1°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями при -10°С, без осадков, днем — облачно при -1°С, выпадет небольшой снег.

В Воронеже в течение суток ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -11°С до -3°С.

В Курске и Орле ночью будет облачно при -9…-10°С, без осадков. Днем — облачно при -3°С, временами возможен снег.

В Липецке и Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями при -10…-11°С, днем — облачность и -4°С. Осадков в течение суток не должно быть.

Алина Морозова