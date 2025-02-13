В колонии ХМАО пресекли деятельность экстремистской организации

В исправительном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) пресечена деятельность ячейки экстремистской организации, сообщили ТАСС в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, двое осужденных за общеуголовные преступления обеспечивали функционирование ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации. Они призывали других заключенных к отказу от выполнения правил внутреннего распорядка и вовлекая новых членов в деятельность структуры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Полина Щуцкая