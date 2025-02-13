Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В колонии ХМАО пресекли деятельность экстремистской организации

В исправительном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) пресечена деятельность ячейки экстремистской организации, сообщили ТАСС в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, двое осужденных за общеуголовные преступления обеспечивали функционирование ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации. Они призывали других заключенных к отказу от выполнения правил внутреннего распорядка и вовлекая новых членов в деятельность структуры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...