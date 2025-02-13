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На Дону ВТБ помогает аграриям защитить свой бизнес от колебаний цен на зерно

ВТБ закрыл первую сделку по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы с ГК «Октябрьское» из Тамбовской области. Контракт позволяет зафиксировать стоимость продажи зерна на следующие три месяца и нивелировать влияние изменения цены зерна на выручку компании. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В релизе поясняется, что расчетный фьючерс на индекс российской пшеницы позволяет зафиксировать выгодные цены на продукцию, чем снизить риски бизнеса.

В ГК «Октябрьское» отметили, что компания планирует хеджировать через банк до 50 тыс. т пшеницы в квартал. Учитывая риск снижения стоимости пшеницы в дальнейшем, сделка по продаже расчетного фьючерса стала для агрохолдинга оптимальным решением по сохранению выручки на прогнозных уровнях.

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