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Несколько детей из центра «Салют» в Уфе госпитализированы с кишечной инфекцией

Вспышка кишечной инфекции произошла в республиканском центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Салют» в Уфе. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Причинно-следственная связь заражения детей — в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке, в том числе отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом и посетителей»,— говорится в пресс-релизе.

Число заболевших детей в ведомстве не назвали.

Прокуратура Башкирии инициировала проверку в связи с инцидентом.

«По предварительным данным, с 5 февраля 2025 года несколько детей в возрасте от трех до 13 лет, находящихся в учреждении, почувствовали недомогание и обратились в лечебное учреждение. Они были госпитализированы, их состояние удовлетворительное»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в учреждении с 9 февраля. В прокуратуре взяли на контроль его ход и результаты.

Реабилитационный центр «Салют» открыли в октябре 2024 года.

Наталья Балыкова

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