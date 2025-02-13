«Ирис» не украсил жалобу

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила без изменений приговор бывшему генеральному директору АО «ПКП "Ирис"» (производит электронику промышленного назначения) Андрею Пунтусу. В ноябре он был признан виновным в мошенническом хищении у предприятия 5 млн руб. Тогда осужденный получил почти четыре года лишения свободы, но за решетку не попал из-за истекшего срока давности преступления. Тем не менее, Андрей Пунтус теперь намерен доказывать свою невиновность в суде кассационной инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему руководителю АО «Производственно-конструкторское предприятие „Ирис“» Андрею Пунтусу, ранее осужденного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Жалобу подавала защита подсудимого, которая настаивала на признании его невиновным. Однако, апелляционная инстанция оснований для этого не усмотрела и оставила приговор без изменений.

Обвинительный приговор Андрею Пунтусу был вынесен в ноябре Ленинским райсудом Ростова, который определил ему наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы.

По версии обвинения, в 2012 году некий заказчик обратился на предприятие «Ирис» за изготовлением аппаратуры, используемой в железнодорожной отрасли. «Ирис» располагал возможностью выполнить заказ, но Андрей Пунтус привлек для этого стороннюю фирму НТК, отдав ей часть работ при отсутствии реальной к тому необходимости. В итоге более 5 млн руб. поступили на счет этой фирмы. Следствие считает, что господин Пунтус и неустановленные лица из числа сотрудников НТК действовали из корыстных побуждений с целью хищения денег, которые были ими потрачены по своему усмотрению.

Андрей Пунтус с обвинением в мошенничестве не согласился. По его словам, заявленным в суде, «Ирис» поручил НТК провести верификацию (диагностику) аппаратуры, изготовленной для заказчика. Сам «Ирис» не мог этого сделать, поскольку не имел соответствующего международного сертификата. Кроме того, по словам обвиняемого, отраслевые стандарты запрещают проводить верификацию аппаратуры собственного производства.

Несмотря на почти четырехлетний срок, назначенный Ленинским райсудом, Андрей Пунтус остался на свободе, поскольку истек срок давности совершенного преступления (для ч. 4 ст. 159 УК РФ он составляет десять лет).

В разговоре с «Ъ-Ростов» Андрей Пунтус сообщил, что продолжит отстаивать свою невиновность в суде вышестоящей инстанции. «Уже готовится жалоба в кассационный суд, который, я уверен, признает обвинительный приговор незаконным», - сказал экс-руководитель «Ириса». По его мнению, факт присвоения им денег остался так и остался недоказанным.

Отметим, что Андрей Пунтус в 2018 году уже был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), из-за которого «Ирис» упустил выгоду в размере 26 млн руб. По версии обвинения, Андрей Пунтус продавал продукцию «Ириса» структурам АО РЖД не напрямую, а через посредника, который перепродавал ее заказчику с наценкой. Андрей Пунтус тогда не признал свою вину, предположив, что уголовное дело в отношении него было возбуждено по ложному доносу неких сотрудников «Ириса», которых он уличил в сомнительной деятельности. Однако суд посчитал его вину доказанной и назначил ему три года лишения свободы условно.

АО «Производственно-конструкторское предприятие “Ирис”» было учреждено в 2009 году в Ростове-на-Дону на базе работавшего еще при СССР Ростовского специального проектно-конструкторского бюро. Организация с 1972 года разрабатывает навигационное оборудование для военных кораблей, средства железнодорожной автоматики, а также аппаратуру систем управления наземным технологическим оборудованием стартовых комплексов (используется на Байконуре).

«Ирис» входит в структуру научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация “ВНИИЭМ”»).