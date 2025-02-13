Комтранс запустит новый маршрут автобуса для жителей намывных территорий

Комитет по транспорту в 2025 году запустит новый автобусный маршрут, который свяжет жителей намывных территорий Васильевского острова со станцией метро «Приморская». Об этом 13 февраля сообщил депутат ЗакСа Константин Чебыкин, получивший от комитета соответствующий ответ.

С 1 октября 2024 года для решения проблемы изменили маршрут автобуса № 220, который теперь ходит от станции метро «Крестовский остров» до улицы Чирикова. Транспортные средства заменили на большие в связи с тем, что максимальная наполняемость салонов этого маршрута составила 83%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за 2024 год троллейбусы № 9 перевезли по маршруту, связывающему намывные территории с Петроградской стороной, около 1,8 млн пассажиров. Ежедневно между островами курсируют восемь транспортных средств с увеличенным автономным ходом.

Андрей Маркелов