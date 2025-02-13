ТЦ предлагают маркетплейсам дружбу

Торговые центры от жалоб на конкурентное давление маркетплейсов перешли к предложению о стратегическом партнерстве. Речь идет об открытии фирменных пунктов выдачи заказов в ТЦ. Маркетплейсы при этом получат сниженную арендную ставку, объединенные программы лояльности, совместные акции и другие преференции. Но есть и одно ограничение: оно касается дорогих брендовых вещей, крупногабаритного груза и товаров, которые требуют специальных условий хранения. Все это должно поступать только в точку на территории торгового центра, даже несмотря на то, что рядом есть другие ПВЗ. Выбрать доставку туда покупатель не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подробнее об инициативе рассказал вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин: «Проблема связана с тем, что и торговые центры, и ритейл имеют менее выгодные условия по налоговому бремени, чем маркетплейсы. Это связано с тем, что онлайн-площадки позиционируют себя как IT-компании, используют труд самозанятых и так далее. Мы продвигали инициативы про уравнивание положения экономического, но помимо пути войны есть еще и путь мира. Мы предлагаем более преференциальные условия для маркетплейсов —размещение ПВЗ в торговых центрах.

Маркетплейс может получить доступ к площадям торгового центра, где есть трафик, опять же "намоленные", "наторгованные" места — это во-первых. Во-вторых, решается вопрос, связанный с претензиями к маркетплейсам, что там продается контрафакт, неудобно, например, померить товар, есть небезопасные расположения ПВЗ, которые часто находятся в подвалах, не оборудованые какими-то безопасными системами пожаротушения, и так далее. То есть они с себя снимают эту головную боль».

Письма с деловым предложением «Союз торговых центров» уже разослал крупнейшим маркетплейсам. Они пообещали изучить документ, но, например, в компании Wildberries сообщили, что реализовать такой проект будет сложно. Эксперты уточняют — скорее невозможно. Никакой выгоды от такого партнерства маркетплейсам не будет. К тому же схема противоречит самой модели бизнеса, когда выдача заказов — это концепция шаговой доступности, магазина у дома.

Но маркетплейсы готовы предложить свой вариант возможного сотрудничества с торговыми центрами, рассказал владелец нескольких десятков пунктов выдачи заказов в Москве и Подмосковье, эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Если мы зайдем в любой крупный торговый центр, то увидим, что там есть ПВЗ всех ведущих маркетплейсов. В этом смысле не совсем понятно, чем инициатива торговых центров может маркетплейсы заинтересовать. Я могу сказать по нашему опыту, что за наши ПВЗ в торговых центрах мы платим низкую арендную ставку по сравнению с другими нашими локациями, поскольку мы привлекаем в ПВЗ трафик. Поэтому думаю, что цель этой инициативы в первую очередь — это охота за трафиком, за людьми.

На примере торговых центров "Мега", которые перешли под контроль Газпромбанка, а он, соответственно, передал их в аренду "Сбермаркету": мы видим возникновение новой бизнес-модели на базе пустующих площадей торговых центров, когда эти помещения используются не для торговли, а используются как небольшие склады, как мини-фулфилмент центры. "Сбермаркет" развивает на базе этих площадей модель доставки день в день. Вот эта модель мне видится интересной. Думаю, что количество торговых площадей торговых центров, например, на МКАДе которые были построены последние 20 лет, избыточна. И вполне возможно, что часть торговых центров можно перепрофилировать под небольшие распределительные центры, из которых будет осуществляться экспресс-доставка до клиента. Вот в такую бизнес-модель рынок в целом верит».

Классический ритейл не скрывает, что с начала пандемии уже пятый год находится в кризисе. Этот формат торговли проигрывает маркетплейсам. В 2024 году профильный союз даже направил письма в различные министерства и налоговую службу с просьбой разработать меры господдержки. Сейчас прибавятся новые проблемы, отмечают игроки рынка: из-за новых правил отчисления НДС часть арендаторов будут вынуждены уйти из ТЦ, кроме того, некоторые продавцы подняли цены на свой товар, чем существенно снизили поток покупателей. Все это отразится на трафике и вакантности площадей. По прогнозам Союза торговых центров, в ближайшие два года доля незанятых квадратных метров может вырасти до 20%.

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Светлана Белова