Памятник архитектуры XX века отреставрировали в Краснодаре

В Краснодаре отремонтировали памятник архитектуры ХХ века, расположенный на улице Орджоникидзе. Он является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время реставрации памятника специалисты провели капитальный ремонт кровли здания. Они также восстановили фасады и архитектурный декор, включая кованые конструкции над крыльцом. Кроме того, они воссоздали утраченные элементы дверного блока, лепной декор аттика и парапетных тумб.

Этот объект культурного наследия представляет собой небольшой особняк периода эклектики. Он украшен элементами декора, выполненными в псевдоклассическом и романском стилях.

Участок, на котором стоит здание, принадлежал семье Головатых — потомкам Антона Головатого, одного из основателей и третьего атамана Черноморского казачьего войска, известного своей инициативой переселения черноморских казаков на Кубань. После 1928 года в этом особняке располагались детские ясли, а с 1992 года здесь размещается центр занятости населения.

Всего в Краснодаре расположено 383 памятника архитектуры. По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, им необходимо бережное содержание и своевременное восстановление.

Алина Зорина