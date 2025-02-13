Названы сроки благоустройства парка 30-летия Победы в Ярославле
Парк 30-летия Победы в Ярославле благоустроят к 1 мая. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парка подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года. Однако этого не произошло, и контракт был расторгнут.
Заканчивать благоустройство будет МБУ «Горзеленхозстрой». В плане работ у учреждения восстановление благоустройства, укладка плиточного покрытия и подключение нового освещения. Сейчас закупаются недостающие материалы. На работы в парке заложено 14,8 млн руб.
«График работы сформирован, но будет зависеть и корректироваться от погодных условий. Планируемая дата завершения работ по благоустройству - 01.05.2025»,— сообщили в мэрии.