Названы сроки благоустройства парка 30-летия Победы в Ярославле

Парк 30-летия Победы в Ярославле благоустроят к 1 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парка подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года. Однако этого не произошло, и контракт был расторгнут.

Заканчивать благоустройство будет МБУ «Горзеленхозстрой». В плане работ у учреждения восстановление благоустройства, укладка плиточного покрытия и подключение нового освещения. Сейчас закупаются недостающие материалы. На работы в парке заложено 14,8 млн руб.

«График работы сформирован, но будет зависеть и корректироваться от погодных условий. Планируемая дата завершения работ по благоустройству - 01.05.2025»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова