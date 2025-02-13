Томские ученые привезут в Анапу «Аэрощуп» для откачки мазута со дна Черного моря

Представители Томского университета доставят в Анапу устройство, созданное для откачки тяжелых фракций мазута со дна Черного моря. Как пояснил директор Кубанского научного Фонда Виктор Анисимов, установка представляет собой насос большой мощности. Ей дали название «Аэрощуп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Господин Анисимов пояснил, что установка уже в пути, 21 февраля она должна прибыть в Новороссийске. Там ее будут монтировать в течение недели, а после доставят в Анапу.

Директор Кубанского научного Фонда пояснил, что установку нужно будет доработать и собрать. Это удобнее делать в Новороссийске, поскольку там есть технические возможности для этих целей. 27 февраля разработчики обещают доставить «Аэрощуп» в Анапу.

Татьяна Ручкина