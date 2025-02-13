В 2025 году на Кубани обновят более 100 общественных пространств

В Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году обновят более 100 общественных пространств. Среди них парки, скверы, зеленые зоны, спортивные и детские площадки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна, инициатива направлена на создание комфортного и функционального пространства для жителей муниципалитета. Одной из территорий, которую благоустроят в 2025 году, станет зона отдыха в селе Красносельском Динского района. Здесь будут расти цветы и деревья, а также установлены игровые и спортивные площадки.

Обновление общественных пространств в Краснодарском крае выполнят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Алина Зорина