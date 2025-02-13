Севастопольца осудили на 12,5 лет за растление школьницы

Жителя Севастополя приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за растление школьницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зимой 2024 года осужденный познакомился с ученицей пятого класса. Под предлогом показать ей домашних животных он заманил ее в гаражный бокс, в котором временно жил. Там он совершил против нее преступление полового характера. Мать девочки, узнав о произошедшем, обратилась в полицию. Злоумышленника задержали и арестовали.

Севастополец признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ранее мужчина уже был осужден и отбывал наказание за половые преступления. Ему также назначили один год ограничения свободы после освобождения из колонии. Прокуратура района удовлетворила иск о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Алина Зорина