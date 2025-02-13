Житель Удмуртии получил черепно-мозговую травму на работе

В Удмуртии на рабочем месте местный житель получил тяжелую черепно-мозговую травму. Как сообщает госинспекция по труду Удмуртии, несчастный случай произошел 6 февраля на производстве изделий из пластмассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

46-летнему работнику стало плохо, он упал и получил черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга. Согласно медицинскому заключению, полученное повреждение здоровья относится к категории тяжелых.