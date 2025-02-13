Сочи входит в тройку городов с самыми высокими ценами на аренду жилья

По данным «Авито Недвижимости», в январе 2025 года рынок долгосрочной аренды квартир в России показал рост предложения на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие ставки зафиксированы в Москве (70 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.) и Сочи (40 тыс. руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Положительная динамика зафиксирована во всех 43 городах исследования, наиболее значительное увеличение отмечено во Владивостоке (в 2,3 раза), Томске (в 2 раза), Челябинске (+74%) и Улан-Удэ (+70%). В Москве число доступных вариантов выросло на 42%. В сравнении с декабрем 2024 года общее предложение увеличилось на 8%.

Спрос на аренду также продемонстрировал положительную динамику — +13% к январю 2024 года. Наибольший рост зафиксирован во Владивостоке (+46%), Томске (+36%) и Барнауле (+33%). В Москве и Санкт-Петербурге интерес к аренде увеличился на 2%. По сравнению с декабрем 2024 года активность арендаторов по стране выросла на 12%.

Средняя стоимость аренды в январе 2025 года была самой низкой в Брянске (18 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.) и Ульяновске (22 тыс. руб.). Наиболее высокие ставки зафиксированы в Москве (70 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.), Сочи (40 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.).

В сравнении с октябрем 2024 года арендные ставки в России снизились в среднем на 11%. Наибольшее снижение отмечено в Волгограде и Владимире (-17%), Москве (-16%), Казани (-13%) и Новосибирске (-12%).

Вячеслав Рыжков