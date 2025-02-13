Суд оштрафовал жителя Самарской области на 1 млн рублей за вырубку деревьев

Вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) в Самарской области. В преступлении признан виновным 48-летний местный житель. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск министерства природных ресурсов и экологии Самарской области и взыскал с обвиняемого сумму причиненного ущерба.

Фигурант уголовного дела совершил преступление в августе 2023 года на территории Кинельского лесничества. Он спилил дуб и осину бензопилой и причинил государству ущерб в размере свыше 453 тыс. руб.

Георгий Портнов