Плохому инвестору и брокер мешает

Брокеры должны отвечать за свои советы, так считают более чем две трети опрошенных инвесторов. В случае некачественной рекомендации около четверти вкладчиков готовы жаловаться в Центробанк или даже подать иск в суд, сообщили в аналитическом центре НАФИ. А полностью доверяет финансовым консультантам лишь каждый десятый респондент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Что думают об этом профессиональные участники фондового рынка? И как найти надежного брокера? Эти вопросы с “Ъ FM” обсудил глава управления развития клиентского сервиса компании ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «Мы понимаем озабоченность инвесторов, которые хотели бы получить от брокеров гарантии в отношении тех рекомендаций, которые они дают, но, к сожалению, ни один человек не знает точные прогнозы развития фондового рынка. Можно что-то предполагать на основе определенных факторов, при этом гарантии давать никто не может.

Инвестор, конечно, имеет право подать в суд, но положительных кейсов решений о компенсации в пользу клиентов мы не знаем. Действительно, какая-то ответственность у людей, которые дают свои рекомендации, есть. В аналитических отделах каждого брокера присутствуют свои рейтинги и так далее. Мы погружаемся в профессиональное сообщество и можем делать субъективные выводы о качестве рекомендаций.

Наверное, здесь самым правильным было бы сравнить рекомендации разных брокерских компаний, аналитиков, поставить небольшие суммы на тот или иной исход и уже на практике проверить, насколько эффективный тот или иной брокер».

Согласно закону «О рынке ценных бумаг», инвестиционные консультанты обязаны работать в интересах клиента. За очевидно некачественные рекомендации брокера могут заставить выплатить компенсацию за убытки. Однако доказать умысел в таких делах практически невозможно, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов:

«Откройте любой брокерский регламент, нигде вы не найдете даже упоминаний о том, что брокер что-то рекомендует. Эта зона в принципе выводится из сферы правого регулирования.

Все регламенты построены таким образом, что вся ответственность, все риски всегда лежат на клиенте и никогда наоборот. В законе можно что угодно записать, дело за малым — реализовать. Брокер никогда вам письменно не будет указывать: купите вот это или продайте вот это. Любое ваше решение — это ваше решение, а не брокера».

По данным центра НАФИ, за рекомендациями по инвестициям чаще всего обращаются именно к брокерам. К мнению друзей и знакомых прислушиваются не более четверти опрошенных. А советам трейдеров из интернета следует лишь каждый шестой респондент. Поэтому государству надо жестче контролировать финансовых консультантов, говорит председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев: «Мы видим, что инвесторам по-прежнему не хватает знаний, они ищут, к кому бы обратиться за советом.

Как следует из опроса, мало кто полагается на советы блогеров, зато многие полагаются на советы брокеров. Инвесторы привязываются к брокеру, доверяют ему. На наш взгляд, это сильный аргумент, чтобы регулятор пристально мониторил то, как брокеры дают советы, какую цель они преследуют. Понятно, что главное в их работе — это доход, а он складывается из комиссий за сделки. Поэтому зачастую конечная цель всех контактов с клиентом — вывести инвестора на такую сделку. Также важно мониторить мотивационные баннеры в приложениях. Они часто стимулируют клиентов к ненужной активности на рынке».

Ранее Центробанк сообщил, что на российском рынке ценных бумаг стало в два раза больше мошенников. В основном они предлагали своим жертвам торговлю на криптобиржах и участие в зарубежных опционах.

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Никита Путятин