Стороннице татарстанского «Яблока» выплатят компенсацию за незаконный обыск

В Казани Вахитовский районный суд признал незаконным обыск у сторонницы татарстанского отделения партии «Яблоко» Зульфии Ситдиковой, который проводился в мае 2023 года. Ситдиковой была присуждена компенсация в размере 40,6 тыс. руб. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане.

В опубликованном сообщении сказано, что обыск в доме сторонницы, во время которого искали «запрещенные» предметы, производили 10 человек вместе с сотрудниками ОМОНа.

В мае 2024 года, Ситдикова получила 2 года условно за реабилитацию нацизма.

Артём Дергунов