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Сочинка получила черепно-мозговую травму после падения с балкона 4-го этажа

В четверг, 13 февраля, в Центральном районе Сочи экстренные службы помогли 44-летней местной жительнице, которая упала с 4-го этажа общедомового балкона. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Происшествие случилось утром в переулке Строительном. Пострадавшая получила повреждения спины, шеи, верхних и нижних конечностей, а также черепно-мозговую травму.

Спасатели иммобилизировали местную жительницу и эвакуировали ее на жестких носилках к ожидающей машине скорой помощи. Пострадавшую передали медработникам для дальнейшего лечения.

Мария Удовик

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