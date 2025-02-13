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Ульяновский аэропорт будет модернизирован без прекращения его работы

До 2027 года будет проведена модернизация аэропорта Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Запланировано проведение капитального ремонта перрона, который состоит из девяти мест стоянок для самолетов. В настоящее время реконструировано только одно из них. Это затрудняет наземное обслуживание воздушных судов и развитие сети маршрутов.

На время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.

В 2024 год аэропорт Ульяновск (Баратаевка) обслужил 675 644 пассажира. Это стало новым рекордом за всю историю работы воздушной гавани.

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