Это по любви! Большинство россиян ассоциируют любовь с заботой и верят в нее

63% россиян верят в любовь. 52% убеждены, что она выражается в конкретных действиях — от эмоциональной заботы до финансовой поддержки. Такое мнение высказали участники исследования аналитического центра «АльфаСтрахование».

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Восприятие любви и заботы в России в ответах опрошенных зависит от множества факторов, в первую очередь, от возраста. Больше верят в любовь респонденты старше 40 лет — среди аудитории этого возраста 69% участников исследования признали, что это чувство существует. Молодые люди от 20 до 30 лет, наоборот, чаще убеждены, что любви не существует. Верят в нее всего 31% опрошенных этой категории.

Любовь с первого взгляда испытывали 37% участников исследования. 18% отметили, что до сих пор состоят в отношениях, которые с нее начались.

Часто связывают проявление любви опрошенные с заботой и вниманием к партнеру. Это может включать как эмоциональную поддержку, так и практическую помощь в повседневной жизни.

Среди мужчин наиболее распространено мнение, что финансовая поддержка является одним из проявлений любви. Так ответили 61% представителей сильного пола. 24% убеждены, что в основе крепких отношений лежит, в первую очередь, моральная поддержка.

Женщины, как правило, воспринимают любовь более эмоционально и связывают её с вниманием и заботой. Для 47% важны именно духовная близость и взаимопомощь. Но и финансовая поддержка должна быть обязательной, считают 43% опрошенных женщин.

Регулярные подарки, цветы и знаки внимания считают проявлением любви 41% опрошенных мужчин и 67% опрошенных женщин. 32% мужчин полагают, что банальных знаков внимания в отношениях недостаточно. Из них 54% оплачивают любимой женщине уходовые процедуры, 41% — фитнес, 36% — медстраховку, 23% — выделяют деньги на образование.