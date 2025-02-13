Европарламент признал нелегитимными власти Грузии

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по Грузии, в которой назвал правительство правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и парламент «самопровозглашенными» и «лишенными какой-либо легитимности». Единственно легитимным представителем страны ЕП считает ее пятого президента Саломе Зурабишвили. Ее полномочия, согласно конституции, истекли в конце декабря. Тогда же состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили.

За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 400 европарламентариев из 544, против выступили 63. 81 парламентарий не голосовал. В документе отмечается, что после состоявшихся в октябре 2024 года парламентских выборов «отступление от демократии в стране драматически ускорилось», а заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству в ЕС «подорвало евроатлантические устремления Грузии».

Европарламент призвал грузинские власти «немедленно прекратить репрессии» в отношении мирных демонстрантов и политических оппонентов, а странам ЕС рекомендовал не признавать «однопартийный парламент ''Грузинской мечты''», а также потребовал проведения в Грузии новых парламентских выборов под международным контролем. ЕП также настаивает на освобождении из заключения 3-го президента Михаила Саакашвили и на введении санкций против основателя партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили и его окружения.

«Грузинская мечта» объяснила действия ЕП влиянием «глубинного государства». Ираклий Кобахидзе назвал резолюцию «открытым нападением на грузинское государство».

Георгий Двали, Тбилиси