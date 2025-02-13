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СКР и прокуратура начали проверки из-за падения нижегородца под землю

В Нижнем Новгороде региональное управление СКР и областная прокуратура начали проверки из-за падения местного жителя в провал на глубину 10 метров. Как писал «Ъ-Приволжье», 13 декабря нижегородец шел на работу, но у него под ногами провалилась земля, и он упал в образовавшуюся яму.

Спасатели извлекли нижегородца из-под земли и передали медикам. В результате падения он получил ушибы.

После появления сообщений о происшествии в СМИ, прокуратура начала проверку, чтобы оценить полноту и своевременность мер, предпринимаемых ресурсоснабжающей организацией при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к таким местам.

В региональном управлении СКР также выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Репин

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