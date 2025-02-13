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В Армавире полиция проводит проверку из-за нападения собаки на ребенка

Полиция Армавира разбирается в нападении собаки на ребенка на улице Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В дежурную часть ОМВД России по Армавиру обратилась мама 10-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь покусала собака на улице Тургенева. Хозяин животного не сразу смог отогнать его. Сейчас школьница находится в больнице с ранами на ногах и руках.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, и по ее итогам будет принято решение в отношении хозяина питомца.

Алина Зорина

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