В Армавире полиция проводит проверку из-за нападения собаки на ребенка

Полиция Армавира разбирается в нападении собаки на ребенка на улице Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В дежурную часть ОМВД России по Армавиру обратилась мама 10-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь покусала собака на улице Тургенева. Хозяин животного не сразу смог отогнать его. Сейчас школьница находится в больнице с ранами на ногах и руках.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, и по ее итогам будет принято решение в отношении хозяина питомца.

Алина Зорина