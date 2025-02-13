Разрушений после землетрясения в Сочи не зафиксировали

В Сочи не зафиксировали разрушений инфраструктуры на фоне произошедшего землетрясения. Пострадавших также нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В администрации города сообщили, что звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб «112» от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно.

В ГУ МЧС уточнили, что толчки произошли на глубине 10 км, на расстоянии 8 км восточнее от села Солохаул в горах. Было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла.

Корреспондент «Ъ-Сочи», который сейчас находится в Красной Поляне, передает, что в поселке толчков не ощущалось.

Вячеслав Рыжков