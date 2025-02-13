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УФАС: в Башкирии за три года цены на некоторые продукты снизились

В Башкирии цены на продукты за год существенно выросли, однако с января 2022 года некоторые товары подорожали незначительно или подешевели, сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель управления УФАС по региону Андрей Хомяков. Так, отметил он, ссылаясь на данные Росстата, за три года снизилась стоимость капусты, свеклы и моркови.

Руководитель управления ФАС по Башкирии Андрей Хомяков

Руководитель управления ФАС по Башкирии Андрей Хомяков

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Руководитель управления ФАС по Башкирии Андрей Хомяков

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

За год, добавил господин Хомяков, овощи так называемого «борщевого набора» заметно подорожали, как и многие другие продукты.

Руководитель УФАС, которое еженедельно мониторит цены на продукты в республиканском ритейле, отмечает, что продовольственные товары дорожают «неравномерно». По словам Андрея Хомякова, полученные антимонопольным ведомством данные «требуют дополнительного анализа» совместно с региональным министерством сельского хозяйства.

Наталья Балыкова

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