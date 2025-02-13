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Жительница Башкирии обвиняется в передаче взятки за водительские права

Белебеевский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Ермекеевкого района, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве в значительном размере (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в апреле 2023 года инспектор ГИБДД по Ермекеевскому району обратился к своей знакомой с просьбой стать посредником при передачи 60 тыс. руб. за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов.

О взятке стало известно после того, как курсант автошколы, передав деньги, не дождалась водительского удостоверения и обратилась в полицию.

Обвиняемая в посредничестве признала вину.

В отношении бывшего сотрудника полиции расследуется уголовное дело по факту получения взятки.

Майя Иванова

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