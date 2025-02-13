Участников СВО похоронили в трех районах Удмуртии

Трех участников специальной военной операции похоронили в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают администрации и главы районов.

В Кизнерском районе в последний путь проводили младшего сержанта Дениса Г. В Дебесском — похоронили рядового Вадима К. В Малопургинском — простились с рядовым Андреем З.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.