В Оренбурге члены ОПГ осуждены за производство поддельного алкоголя на 4,4 млн рублей

Суд в Оренбурге вынес приговор трем жителям региона за производство нелегального спиртного. Они признаны виновными в преступлениях по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

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Организатор группы был оштрафован на 1,38 млн руб., его отец — на 1,18 млн руб., а их соучастник – на 800 тыс. руб. Также по ходатайству гособвинителя в доход государства были конфискованы три автомобиля марки «ГАЗель», которые использовались для перевозки контрафакта. Прокуратура оценит законность и обоснованность судебного приговора в установленные сроки.

На процессе выяснилось, что один из жителей Оренбурга создал устойчивую ОПГ и задействовал для продажи готовой продукции своего отца. В качестве грузчика и подсобного работника организатор привлек знакомого.

Фигуранты уголовного дела «использовали оборудование для смешивания спирта и воды», затем разливали жидкость в бутылки и перевозили ее на автомобилях. Оборудование и стеклотара хранились в гаражах и частных домах.

Обвиняемые произвели контрафактную продукцию стоимостью более 4,4 млн руб., но успели продать товар лишь на 875 тыс. руб. Кроме того, следствие установило, что фигуранты уголовного дела использовали чужие товарные знаки: на бутылках были наклеены этикетки известных брендов. Сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составила более двух млн руб.

Георгий Портнов