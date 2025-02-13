Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинках 2025 года — электрическом кроссовере Volvo EX30 и седане Volvo ES90.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volvo Фото: Volvo

Надеюсь, вы еще не забыли словосочетание Cross Country. Именно так почти три десятка лет компания Volvo обозначала внедорожные версии своих автомобилей. И все они были оснащены двигателями внутреннего сгорания, причем не только бензиновыми, но и дизельными. И вот на днях случилось то, что должно было произойти: шведская марка представила модификацию Cross Country — электрический кроссовер EX30. Внедорожная версия отличается от обычной специальным обвесом с пластиковыми расширителями колесных арок, брызговиками, багажником на крыше, увеличенным дорожным просветом, а также дополнительно защищенным днищем кузова.

По желанию покупателя вместо 19-дюймовых колес можно поставить 18-дюймовые с внедорожной резиной. У обычного кроссовера Volvo EX30 бывают разные модификации и по количеству моторов, и по емкости батареи. Версия Cross Country предполагает самую мощную силовую установку с двумя моторами, которые в совокупности развивают 428 л. с. и ускоряют электромобиль до «сотни» всего за 3,7 секунды, и батареей, позволяющей проехать на одном заряде чуть больше 400 км. Не так много, а зимой, когда часть электроэнергии придется тратить на обогрев салона, получится существенно меньше. Видимо, чтобы успокоить потенциальных покупателей, марка Volvo снабдила релиз потрясающей красоты фотосессией, где электромобиль припаркован возле домика, одиноко стоящего где-то среди заснеженных полей Лапландии. Подобные барнхаусы у нас любят строить под сдачу где-нибудь в Карелии, но в релизе такой тип жилища назван прагматично — swedish winter cabin. Внутри домика, к слову, тоже фанерная IKEA.

Другими новинками Volvo в 2025 году станут полностью электрический седан ES90 и гибридный кроссовер, разработанный специально для Китая. Доля продаж полностью электрических автомобилей у Volvo в 2024 году составила 23%. Как будет дальше, пока непонятно. В прошлом году Volvo Cars второй раз подряд установила рекордные показатели по продажам, выручке и прибыли. Но руководство ожидает, что 2025 год будет очень непростым.

Дмитрий Гронский