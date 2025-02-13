В Челябинске планируют отремонтировать Арт-сквер к майским праздникам

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил к майским праздникам привести в порядок Арт-сквер на набережной реки Миасс. Общественное пространство, открытое всего 3,5 года назад, уже требует значительного обновления, сообщил мэр в своем Telegram-канале после визита в сквер.

«Все больше горожан жалуются на небезопасность и общее состояние игровой площадки, видят сломанные лавочки и неухоженный ландшафт. Такое, конечно, недопустимо, особенно в столь знаковом для челябинцев и гостей города месте»,— написал Алексей Лошкин.

По словам главы, как только позволит погода, начнется ремонт и восстановление игровых конструкций, декоративных элементов и покрытия. То, что не подлежит ремонту, демонтируют и заменят. Также планируется отремонтировать разбитые ступени лестниц, заменить расколотую тротуарную плитку, обновить элементы сцены.

«Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми. Считаю, что нужно вернуть Арт-скверу его первозданный вид»,— сообщил Алексей Лошкин. Он подчеркнул, что каким бы масштабным и замечательным ни был проект, за ним нужно следить и вовремя приводить в порядок.