В Оренбуржье подрядчик наказан за срыв сроков ремонта Народного музея

Прокуратура Грачевского района проверила соблюдение подрядной организацией ООО «Энки» сроков и порядка исполнения контракта по капитальному ремонту здания Народного музея. Об этом сегодня сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что между учреждением культуры и подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтных работ в здании. Исполнитель, несмотря на дополнительное соглашение, работы завершил с нарушением обусловленного срока.

В отношении руководителя фирмы было возбуждено дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ».

В итоге виновному был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Алексей Алексеев