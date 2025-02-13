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В Новороссийске на отлов бездомных собак выделят 12,7 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска объявило о проведении аукциона на оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных животных. Сумма контракта составляет 12,7 млн руб., пишет «Ъ-Новороссийск».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить ряд услуг, связанных с отловом, содержанием, стерилизацией, маркированием, вакцинацией и возвратом бездомных животных в естественную среду обитания в Новороссийске в 2025 году. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.

Заявки принимаются до 20 февраля 2025 года. Подрядчика определят 24 февраля.

Заказчик планирует заплатить 13,5 тыс. руб. за каждого бездомного животного. В течение года компания-исполнитель должна будет поймать, стерилизовать и промаркировать 940 бездомных собак. После этого они будут возвращены на улицы Новороссийска.

Алина Зорина

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