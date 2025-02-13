В Удмуртии выросли цены на молоко, сметану и картофель

В Удмуртии с 4 по 10 февраля произошли значительные изменения цен на товары. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, молоко и сметана подорожали на 2-3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поднялась цена на свеклу (+6,1%) и капусту (+5,5%). Огурцы подорожали на 3,3%, картофель — на 2,2%. Однако морковь подешевела на 3,8%. Также опустилась цена на фруктово-ягодные консервы( -3,6%).

На рынке непродовольственных товаров зубная паста подорожала на 4,5%, а сухие корма для домашних животных — на 3%. Зубные щетки увеличились в цене на 2,4%, тогда как прокладки женские гигиенические подешевели на 2,2%.

Цены на нефтепродукты остались стабильными: литр бензина АИ-92 стоит 54,82 руб. (+0,02 руб.), бензин АИ-95 — 59,30 руб. (+0,02 руб.), а дизельное топливо — 68,94 руб. (+0,01 руб.).