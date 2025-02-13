В период непогоды в Краснодаре на дежурство привлекут 600 рабочих

Для борьбы с прогнозируемыми последствиями непогоды в Краснодаре подготовили 600 рабочих, а также 25 единиц спецтехники, включая пять вакуумных машин городской ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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На обработку тротуаров, площадей и остановок выйдут 42 комбинированные машины. Запас контейнеров противогололедной смеси увеличили до 2,5 тыс..

Кроме того, заместитель мэра Владимир Архипов провел совещание по вопросам готовности муниципальных служб. По его словам, власти города уже отработали алгоритм действий. Все службы находятся в полной готовности.

За уборку территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании. Специалисты управления по жилищным вопросам будут контролировать состояние дворов. Мониторинг дорожной обстановки ведут сотрудники Центра мониторинга движения и ЕДДС. При возникновении происшествий жителям рекомендуют обращаться по номеру 112.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодаре в предстоящие выходные: ожидаются дожди, которые сменятся похолоданием и снегопадом.

Нурий Бзасежев