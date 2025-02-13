Бердский лифт снова в движении

Второй по численности населения город Новосибирской области Бердск получил нового мэра. По итогам конкурсного отбора и голосования в горсовете пост занял Семен Лапицкий, работающий коммерческим директором местной строительной компании «Стройрегионсервис» и вице-спикером муниципального парламента. Кресло главы Бердска считается хорошей позицией для дальнейшей карьеры чиновника: два экс-мэра сегодня работают в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Лапицкий оказался первым коренным бердчанином на посту мэра Бердска за долгое время

Фото: Правительство Новосибирской области Семен Лапицкий оказался первым коренным бердчанином на посту мэра Бердска за долгое время

Фото: Правительство Новосибирской области

Конкурс и избрание нового мэра 100-тысячного Бердска уложились в один день. Утром восемь кандидатов предстали перед конкурсной комиссией. В их число вошли безработные Александр Берус и Александр Гадалкин, пенсионеры Александр Трушакин и Сергей Овчинников, работники системы школьного образования Светлана Верстюк и Ирина Фролова, а также вице-мэр Искитима Вячеслав Бесхлебный и коммерческий директор ООО «Специализированный застройщик “Стройрегионсервис”», вице-спикер бердского горсовета Семен Лапицкий. 42-летний Семен Лапицкий первоначально был включен в состав конкурсной комиссии по квоте горсовета, но затем сам подал заявление на участие в конкурсе и 30 января покинул ее ряды.

Претенденты сдали тест на знание законодательства, на что ушло полчаса, а затем представили свои программы развития города. Подводя итог этого этапа, председатель комиссии, первый вице-губернатор Юрий Петухов сообщил, что ее единогласным решением горсовету будут представлены кандидатуры Семена Лапицкого, Вячеслава Бесхлебного и Александра Трушакина.

По данным горсовета, 14 из 27 депутатов входят в состав фракции «Единой России» (ЕР), три места у КПРФ, одно — у справороссов. Еще шесть депутатов, включая Семена Лапицкого, входят во внепартийное объединение «В интересах Бердска». Но на сессии в середине дня, несмотря на наличие в горсовете представителей нескольких политических сил, борьбы не произошло. Все 19 человек, принявших участие в заседании, поддержали господина Лапицкого.

Получить комментарий в региональном отделении ЕР не удалось. «Его программа развития Бердска была очень достойной. Он перенял многое из программы предыдущего мэра Романа Бурдина, нам это нравится»,— сказал «Ъ-Сибирь» член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Фируз Хасанов. По словам члена фракции КПРФ Дмитрия Титова, коммунисты поддержали кандидатуру Семена Лапицкого, «потому что за десятилетия это первый мэр бердчанин». «Он имеет и производственный опыт, работал в реальном секторе экономики, опыт работы в бюджетных учреждениях и опыт работы депутатской»,— отметил депутат в беседе с «Ъ-Сибирь».

«Не надо времени на раскачку, на вникание, продолжаем работать, усиливаем темп»,— сказал Семен Лапицкий после подведения итогов голосования, поблагодарив коллег по горсовету. Господин Петухов, в свою очередь, заявил, что губернатор Андрей Травников уделяет развитию Бердска особое внимание, и «правительство региона намерено активно совместно работать с новым главой Бердска и готово оказать необходимую поддержку руководству города».

Пост мэра Бердска — хорошая позиция для чиновников Новосибирской области, планирующих карьерный рост. Так, в 1996–2010 годах город возглавлял Александр Терепа. В дальнейшем он был избран депутатом законодательного собрания региона, где поочередно руководил несколькими комитетами, а сейчас руководит областным отделением Социального фонда России. В правительстве Новосибирской области работают два бывших бердских мэра. Пост министра природных ресурсов и экологии занимает Евгений Шестернин, который возглавлял город в 2015–2022 годах. Роман Бурдин руководил Бердском в 2023–2024 годах, а затем был назначен министром региональной политики. Андрей Михайлов, одно время исполнявший обязанности мэра, в дальнейшем перешел на позицию заместителя министра ЖКХ и энергетики.

Впрочем, в истории Бердска есть и примеры движения карьерного лифта в обратную сторону. В 2015 году экс-мэр Илья Потапов (возглавлял Бердск в 2011–2013 годах) получил 10 лет лишения свободы по уголовному делу о взятке.

Валерий Лавский