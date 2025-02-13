обновлено 15:10
В Ростове выставлена на продажу квартира за 168 миллионов рублей
В центре донской столицы выставлена на продажу квартира, стоимость которой составляет более 168,5 млн руб. Соответствующее предложение опубликовано на одном из популярных сервисов для объявлений.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Дом, в котором продают квартиру, в настоящее время строится. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Он расположен по ул. Социалистическая, 118.
Общая площадь шестикомнатной квартиры — 351 кв. м. В описании к объявлению указано, что в ней расположены домашний кинотеатр, кабинет, винный бар, игровая комната и просторная кухня (57 кв. м).
Дом будет возведен рядом с площадью Советов и здания регионального правительства.