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обновлено 15:10

В Ростове выставлена на продажу квартира за 168 миллионов рублей

В центре донской столицы выставлена на продажу квартира, стоимость которой составляет более 168,5 млн руб. Соответствующее предложение опубликовано на одном из популярных сервисов для объявлений.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дом, в котором продают квартиру, в настоящее время строится. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Он расположен по ул. Социалистическая, 118.

Общая площадь шестикомнатной квартиры — 351 кв. м. В описании к объявлению указано, что в ней расположены домашний кинотеатр, кабинет, винный бар, игровая комната и просторная кухня (57 кв. м).

Дом будет возведен рядом с площадью Советов и здания регионального правительства.

Анна Анисова

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