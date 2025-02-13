В Ростове выставлена на продажу квартира за 168 миллионов рублей

В центре донской столицы выставлена на продажу квартира, стоимость которой составляет более 168,5 млн руб. Соответствующее предложение опубликовано на одном из популярных сервисов для объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дом, в котором продают квартиру, в настоящее время строится. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Он расположен по ул. Социалистическая, 118.

Общая площадь шестикомнатной квартиры — 351 кв. м. В описании к объявлению указано, что в ней расположены домашний кинотеатр, кабинет, винный бар, игровая комната и просторная кухня (57 кв. м).

Дом будет возведен рядом с площадью Советов и здания регионального правительства.

Анна Анисова