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В Новороссийске строят 14 социально значимых объектов

В Новороссийске активно ведутся строительные работы и реконструкция 14 объектов, еще 23 находятся на этапе проектирования. В список входят очистные сооружения, школы, детские сады, сельские клубы и другие важные объекты, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Андрей Кравченко

Фото: Андрей Кравченко

Он подчеркнул, что для успешного строительства социально значимых объектов необходимо межведомственное взаимодействие и заинтересованность ресурсоснабжающих организаций. При строительстве новых объектов параллельно ведется работа по формированию технических условий для быстрого подключения к электро-, водо- и газоснабжению.

Глава города отметил, что формальный подход в этой сфере неприемлем. Он также подчеркнул важность учета потребностей жителей, привлекая общественность к планированию и обсуждению проектов. Основная цель — выработка консолидированных решений для формирования четкой дорожной карты развития инфраструктуры, отвечающей интересам населения и обеспечивающей устойчивое развитие города.

Тат Гаспарян

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