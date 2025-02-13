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«Амкар» подписал двух игроков, ранее игравших в ФК «Тюмень»

«Амкар-Пермь» объявил о пополнении в составе. Как сообщает пресс-служба клуба, контракты подписаны с футболистами, ранее игравшими за клуб первой лиги «Тюмень». Илья Петухов и Михаил Сухорученко этот сезон проведут в Перми.

Илья Петухов — опорный полузащитник, провел 27 матчей в первой лиге за «Родину», «Олимп-Долгопрудный» и «Тюмень». Имеет опыт выступлений за молодежку «Локо» в юношеской лиге чемпионов УЕФА и за юношескую сборную России.

Михаил Сухорученко — защитник, перешел в «Амкар» на правах аренды. Воспитанник академии «Краснодара». Провел 52 матча в первой лиге за «Краснодар-2», «Аланию» и «Тюмень». В возрасте 19 лет дебютировал в премьер-лиге за краснодарский клуб 8 мая 2022 года в матче против тульского «Арсенала». Вторую половину прошлого сезона провел в «Тюмени», где сыграл 13 матчей в первой лиге и Кубке России. Аренда рассчитана до конца июня 2025 года.

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