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В Татарстане семерых человек обвиняют в нелегальной регистрации мигрантов

В Татарстане в нелегальной регистрации мигрантов обвиняют шестерых местных жителей, а также одного иностранного гражданина. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в период 2021–2023 годов фигуранты занимались незаконной регистрацией мигрантов. За этот срок они оформили фиктивные трудовые и арендные договоры жилья на более чем 3 тыс. иностранцев. При этом мигранты фактически не работали и не проживали по указанным адресам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на территории республики по состоянию на 1 февраля проживает 97,5 тыс. мигрантов.

Артём Дергунов

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