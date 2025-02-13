Полиция Сириуса начала использовать электросамокаты для повышения эффективности
Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» стали первыми в стране, кто начал использовать электросамокаты в служебной деятельности. Эксперимент ввели для улучшения мобильности и быстроты реагирования, сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал полиции Сириуса
Полиция Сириуса реализовывает проект совместно с одним из сервисов кикшеринга, который предоставил электросамокаты для работы правоохранительных органов.
«Благодаря своей компактности и маневренности, электросамокаты в условиях узких улиц и загруженных дорог позволят перемещаться быстрее, чем на автомобилях»,— уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские, использующие новые средства передвижения, прошли обучение безопасному вождению и проверку знаний ПДД. Если пилотный проект будет успешным, его могут внедрить и в других регионах России.