В 2025 году на Кубани планируют сдавать ЕГЭ почти 27 тысяч школьников

В этом году ЕГЭ в Краснодарском крае планируют сдавать почти 27 тыс. школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене русский язык, который является обязательным предметом, будут сдавать 26 тыс. учеников. Профильную математику выбрали более 13 тыс. выпускников. Математику базового уровня будут сдавать 12,4 тыс. Обществознание по-прежнему пользуется популярностью, и его хотят сдавать 11,2 тыс. человек. Однако в этом году выбор этого предмета упал на 2%.

Анна Минькова отмечает, что у учеников наблюдается растущий интерес к таким предметам, как биология, химия, информатика и физика. Это свидетельствует о том, что многие ребята стремятся получить технические и медицинские специальности.

Алина Зорина