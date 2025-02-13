Серийное производство двигателей для беспиолотников запущено в Кузбассе

ООО «Горный-ЦОТ» запустило в Кемеровской области серийное производство бесколлекторных двигателей, которые применяются при сборке беспилотников самолетного типа, разведывательных квадрокоптеров и FPV-дронов. Оборудование также используется при производстве приборов контроля пылевой атмосферы для угледобывающих предприятий и медицинского оборудования. Мощность производства двигателей составляет около 1 тыс. единиц в месяц. Двигатели поставляются на предприятия Московской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Инвестиции в проект составили более 100 млн руб., из них 37 млн руб. — льготный заем фонда развития промышленности Кузбасса, остальная сумма — собственные средства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горный-ЦОТ» зарегистрировано в Кемерове в 2003 году. Основным видом деятельности предприятия является производство приборов для контроля прочих физических величин. Согласно данным ЕГРЮЛ учредители компании — Дарья Трубицына (46,6%), Вячеслав Вершинин (28,3%), Сергей Ворошилов (16,6%), Ярослав Ворошилов (8,3%). Выручка компании в 2023 году составила 88 млн руб., убыток 16 млн руб.

Лолита Белова