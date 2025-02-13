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Суд признал незаконной передачу объектов водоснабжения частной компании в Каслях

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по иску прокуратуры Челябинской области к администрации Вишневогорского городского поселения Каслинского района и ООО «Строительный коммунальный сервис». Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование признан недействительным, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что местная администрация передала компании 21 объект водоснабжения и водоотведения общей стоимостью свыше 3,3 млн руб., чтобы организация предоставляла населению коммунальные услуги. Однако по закону подобные действия должны осуществляться с помощью концессионного соглашения, так как с момента ввода в эксплуатацию объектов прошло более пяти лет. Такой договор позволяет обеспечить надежность водоснабжения и безопасную эксплуатацию объектов. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, требуя признать соглашение ничтожным. Арбитражный суд Челябинской области и апелляционная инстанция удовлетворили заявления прокуратуры, обязав «Строительный коммунальный сервис» вернуть администрации муниципальное имущество. Ведомство проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

Виталина Ярховска

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