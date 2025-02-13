S7 Airlines увеличила число рейсов из Новосибирска в Иркутск до семи

Авиакомпания S7 Airlines с 15 февраля открывает дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Толмачево. Таким образом, число ежедневных рейсов из Новосибирска в столицу Приангарья возросло до семи. Столько же перелетов запланировано в обратном направлении.

Полеты между Новосибирском и Иркутском выполняются на самолетах Embraer 170 (78 мест) и Boeing 737-800 (176 мест).

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines открывает дополнительный рейс из Новосибирска в Душанбе (Таджикистан).

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines снизился на 19% до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть компании вошло около 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов