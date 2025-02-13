Магнитогорский комбинат «Ситно» ограничил цену на яйца

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (бренд «Ситно») в рамках соглашения с министерством сельского хозяйства Челябинской области добровольно стабилизировал цены на яйцо категории С-1 «Диетическое». Об этом участники соглашения уведомили Челябинское УФАС России, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Производитель также гарантировал своевременную и оперативную поставку куриных яиц в торговые сети региона. Декларация заключена в соответствии с разработанным ФАС России постановлением правительства РФ о стабилизации цен на товары. Мера должна способствовать сдерживанию роста стоимости продуктов первой необходимости и повышению их доступности для жителей региона.

Виталина Ярховска