Сириус и ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральная территория Сириус и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о сотрудничестве в сферах образования, науки, спорта, искусства и культуры. Документ подписали председатель Совета ФТ Елена Шмелева и министр образования ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль Амири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Шмелева отметила, что Сириус готов поделиться с эмиратскими партнерами методиками развивающего обучения для школьников, студентов и педагогов, разработанными на федеральной территории за последние десять лет. В рамках соглашения стороны планируют укреплять взаимодействие в гуманитарной сфере, развивать культурный обмен и работать над сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей.

Проработка документа началась в ноябре 2024 года после визита делегации ОАЭ в Сириус во главе с заместителем председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Тогда стороны обсуждали создание совместных образовательных программ и подготовку школьников к международным олимпиадам.

С 23 по 25 февраля в ОАЭ пройдёт Sirius Talent Summit, организованный Сириусом. В рамках мероприятия откроется десять тематических площадок, где зарубежным партнерам представят образовательные и научные проекты федеральной территории.

Вячеслав Рыжков