Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сириус и ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральная территория Сириус и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о сотрудничестве в сферах образования, науки, спорта, искусства и культуры. Документ подписали председатель Совета ФТ Елена Шмелева и министр образования ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль Амири.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Шмелева отметила, что Сириус готов поделиться с эмиратскими партнерами методиками развивающего обучения для школьников, студентов и педагогов, разработанными на федеральной территории за последние десять лет. В рамках соглашения стороны планируют укреплять взаимодействие в гуманитарной сфере, развивать культурный обмен и работать над сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей.

Проработка документа началась в ноябре 2024 года после визита делегации ОАЭ в Сириус во главе с заместителем председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Тогда стороны обсуждали создание совместных образовательных программ и подготовку школьников к международным олимпиадам.

С 23 по 25 февраля в ОАЭ пройдёт Sirius Talent Summit, организованный Сириусом. В рамках мероприятия откроется десять тематических площадок, где зарубежным партнерам представят образовательные и научные проекты федеральной территории.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...